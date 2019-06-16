toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Цітаішвілі – про перемогу на чемпіонаті світу-2019 U-20: Для нас дуже важливо, що ми дали людям надію

22:09 513 Читать на русском
Цітаішвілі – про перемогу на чемпіонаті світу-2019 U-20: Для нас дуже важливо, що ми дали людям надію
Георгій Цітаішвілі / ФІФА

Вінгер юнацької збірної України Георгій Цітаішвілі прокоментував перемогу на чемпіонаті світу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Першим, хто привітав з перемогою з Києва, був Ігор Михайлович Суркіс. Він подзвонив і привітав всю команду. Сказав, що чекає нас на зборах.

"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальників

Батько сказав, що тепер я відчую як це – бути чемпіоном світу. Але це тільки початок. Зараз хочу закріпитися в Динамо, а потім подивимося.

Зараз два дні побуду в Києві, а потім відлітаю до Грузії. Перемогу на чемпіонаті світу присвячую всій Україні. Для нас дуже важливо, що ми дали людям надію, що в Україні живе футбол, і ми можемо цього досягти", – цитує Цітаішвілі Dynamomania.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"
08:49
5248
Теги
Збірна України Україна U-20 - Південна Корея U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20 Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Уругвай
01:00
Еквадор
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук