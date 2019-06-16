Цітаішвілі – про перемогу на чемпіонаті світу-2019 U-20: Для нас дуже важливо, що ми дали людям надію

Вінгер юнацької збірної України Георгій Цітаішвілі прокоментував перемогу на чемпіонаті світу.

"Першим, хто привітав з перемогою з Києва, був Ігор Михайлович Суркіс. Він подзвонив і привітав всю команду. Сказав, що чекає нас на зборах.

"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальників

Батько сказав, що тепер я відчую як це – бути чемпіоном світу. Але це тільки початок. Зараз хочу закріпитися в Динамо, а потім подивимося.

Зараз два дні побуду в Києві, а потім відлітаю до Грузії. Перемогу на чемпіонаті світу присвячую всій Україні. Для нас дуже важливо, що ми дали людям надію, що в Україні живе футбол, і ми можемо цього досягти", – цитує Цітаішвілі Dynamomania.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки