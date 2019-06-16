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Цитаишвили – о победе на чемпионате мира-2019 U-20: Для нас очень важно, что мы дали людям надежду

22:09 39 Читати українською
Цитаишвили – о победе на чемпионате мира-2019 U-20: Для нас очень важно, что мы дали людям надежду
Георгий Цитаишвили / ФИФА

Вингер юношеской сборной Украины Георгий Цитаишвили прокомментировал победу на чемпионате мира.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Первым, кто поздравил с победой из Киева, был Игорь Михайлович Суркис. Он позвонил и поздравил всю команду. Сказал, что ждет нас на сборах.

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Отец сказал, что теперь я почувствую как это – быть чемпионом мира. Но это только начало. Сейчас хочу закрепиться в Динамо, а потом посмотрим.

Сейчас два дня побуду в Киеве, а затем улетаю в Грузию. Победу на чемпионате мира посвящаю всей Украине. Для нас очень важно, что мы дали людям надежду, что в Украине живет футбол, и мы можем этого достичь", – цитирует Цитаишвили Dynamomania.

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Сборная Украины Украина U-20 - Южная Корея U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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