Цитаишвили – о победе на чемпионате мира-2019 U-20: Для нас очень важно, что мы дали людям надежду

Вингер юношеской сборной Украины Георгий Цитаишвили прокомментировал победу на чемпионате мира.

"Первым, кто поздравил с победой из Киева, был Игорь Михайлович Суркис. Он позвонил и поздравил всю команду. Сказал, что ждет нас на сборах.

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Отец сказал, что теперь я почувствую как это – быть чемпионом мира. Но это только начало. Сейчас хочу закрепиться в Динамо, а потом посмотрим.

Сейчас два дня побуду в Киеве, а затем улетаю в Грузию. Победу на чемпионате мира посвящаю всей Украине. Для нас очень важно, что мы дали людям надежду, что в Украине живет футбол, и мы можем этого достичь", – цитирует Цитаишвили Dynamomania.

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