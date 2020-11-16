"Матч з Швейцарією для збірної України – вирішальний. Якщо всі будуть здорові, думаю, Шевченко місце у воротах довірить досвідченому Пятову. Хоча, я вважаю, що про Луніна не потрібно забувати після тієї помилки в Польщі. Таке зі всіма буває. Луніну потрібно давати шанси, Андрій - талановитий воротар. Але у вирішальному матчі тренерський штаб, напевно, довірить місце в воротах більш досвідченому виконавцеві.

Швейцарія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

У матчі з Швейцарією в України шанси хороші. Все від нас залежить в принципі. Нам важливо не програти. Навіть є там варіанти з результативними програшами. Але не хотілося б про поразку навіть думати. Але ключ успіху один – грати в такому ж стилі, першим номером. Нехай з Німеччиною Україна не грала номером один, але ми не закривалися, ми грали в футбол. Якщо наші хлопці так і будуть грати, повинен бути результат. У Швейцарії хороша команда, але ми зараз не гірше виглядаємо. Якби ще не кадрові проблеми, було б взагалі добре. Але є те, що є.

Щоб Україна залишилася в еліті Ліги націй, хочуть вболівальники, фахівці і футболісти. Граючи на такому рівні, українські футболісти набираються неоціненного досвіду. Не завжди ми граємо з такими збірними товариські матчі. Домовитися з Німеччиною про спаринг не так просто. А тут є можливість зіграти по дві гри з Німеччиною, Іспанією, Швейцарією. Це чудово! Це досвід для хлопців. Не хочеться опускатися на дивізіон нижче. Це завжди так. Якщо планку підняли, хочеться в еліті і залишитися. І, думаю, всі шанси для цього є", – цитує Цихмейструка Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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