"Матч со Швейцарией для сборной Украины – решающий. Если все будут здоровы, думаю, Шевченко место в воротах доверит опытному Пятову. Хотя, я считаю, что о Лунина не нужно забывать после той ошибки в Польше. Такое со всеми бывает. Лунину нужно давать шансы, Андрей – талантливый вратарь. Но в решающем матче тренерский штаб, наверное, доверит место в воротах более опытному исполнителю.

Швейцария – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

В матче со Швейцарией в Украины шансы хорошие. Все от нас зависит в принципе. Нам важно не проиграть. Даже там есть варианты с результативными проигрышами. Но не хотелось бы о поражении даже думать. Но ключ успеха один – играть в таком же стиле, первым номером. Пусть с Германией Украина не играла номером один, но мы не закрывались, мы играли в футбол. Если наши ребята так и будут играть, должен быть результат. У Швейцарии хорошая команда, но мы сейчас не хуже выглядим. Если бы еще не кадровые проблемы, было бы вообще хорошо. Но есть то, что есть.

Чтобы Украина осталась в элите Лиги наций, хотят болельщики, специалисты и футболисты. Играя на таком уровне, украинские футболисты набираются бесценного опыта. Не всегда мы играем с такими сборными товарищеские матчи. Договориться с Германией о спарринге не так просто. А здесь есть возможность сыграть по две игры с Германией, Испанией, Швейцарией. Это замечательно! Это опыт для ребят. Не хочется опускаться на дивизион ниже. Это всегда так. Если планку подняли, хочется в элите и остаться. И, думаю, все шансы для этого есть", – цитирует Цихмейструка Meta-ratings.com.ua.

Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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