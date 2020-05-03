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Цигарки та азартні ігри – гравець Манчестер Юнайтед шокував порушенням карантину

3 травня 16:31 1281 Читать на русском
Цигарки та азартні ігри – гравець Манчестер Юнайтед шокував порушенням карантину
Маркос Рохо / фото із відкритих джерел

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо порушив карантин, оголошений через пандемію коронавірусу.

Наразі аргентинець на правах оренди виступає за Естудіантес, але навіть у рідному клубі його поведінка далека від зразкової. Нещодавно Маркос грубо порушив правила самоізоляції, повідомляє Marca.

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Напередодні Рохо був помічений в компанії брата і ще кількох друзів. Молоді люди відпочивали, грали в карти і курили цигарки. Епізод потрапив на камеру, проте пізніше відео було видалене. До слова, карантин у Аргентині, який діє з середини березня, продовжений до 10 травня.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 були скасовані або призупинені багато спортивних турнірів – зокрема, чемпіонат Аргентини.

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Теги
коронавірус Світ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Маркос Рохо Естудіантес Естудіантес
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