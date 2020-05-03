Сигареты и азартные игры – игрок Манчестер Юнайтед шокировал нарушением карантина

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо нарушил карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса.

В данный момент аргентинец на правах аренды выступает за Эстудиантес, но даже в родном клубе его поведение далекое от примерного. Недавно Маркос грубо нарушил правила самоизоляции, сообщает Marca.

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Накануне Рохо был замечен в компании брата и еще нескольких друзей. Молодые люди отдыхали, играли в карты и курили сигареты. Эпизод попал на камеру, однако позже видео было удалено. К слову, карантин в Аргентине, который действует с середины марта, продлен до 10 мая.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 были отменены или приостановлены много спортивных турниров, в том числе чемпионат Аргентины.

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