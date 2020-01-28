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Цыганкову необходимо лечение, тяжесть травмы Каргбо определят в Киеве, – журналист

21:11 209 Читати українською
Цыганкову необходимо лечение, тяжесть травмы Каргбо определят в Киеве, – журналист
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

У киевского Динамо наблюдаются проблемы со здоровьем у игроков атаки.

У форварда Ибрагима Каргбо, по предварительным данным, несерьезная травма. В Киеве игрок пройдет медобследование, которое и внесет ясность в этот вопрос, сообщает журналист Олег Ящук на своей странице в сети Instagram.

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Что касается Виктора Цыганкова, то полузащитник "бело-синих" уже несколько дней отсутствовал на сборах команды. Он отправился на лечение. Ранее сообщалось, что у Цыганкова было обнаружено воспаление мышц. Футболист не сыграл ни одного контрольного матча на первом турецком сборе киевлян.

Добавим, что сегодня, 28 января, Динамо вернулось из Турции в Украину. Футболисты получат четыре дня отдыха, а уже в воскресенье, 2 февраля отправятся на второй сбор в Белек.

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Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо
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