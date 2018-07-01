Циганков: Завжди граю для вболівальників

Півзахисник Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від зборів в Австрії.

"Ми вже в Києві пройшли міні-збір, і я вважаю, що всі вже більш-менш в оптимальних кондиціях. Влилися в роботу, все добре.

Необхідні день-два, щоб звикнути до повітря в Австрії. Все-таки, ми в горах. Але це не проблема.

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Є традиції для нових гравців, співаємо пісні. У нас буде вихідний день, ми зберемося з командою, хлопці виберуть пісні і заспівають.

Я завжди з одним настроєм і бажанням приїжджаю на збори і виходжу на тренування. Я хочу, щоб наша команда перемагала, вигравала титули і грала в Лізі чемпіонів.

Я завжди граю для уболівальників, і вони це знають. І це для мене – величезний стимул", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.