Цыганков: Всегда играю для болельщиков

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков поделился впечатлениями от сборов в Австрии.

"Мы уже в Киеве прошли мини-сбор, и я считаю, что все уже в более-менее оптимальных кондициях. Влились в работу, все хорошо.

Необходимы день-два, чтобы привыкнуть к воздуху в Австрии. Все-таки, мы в горах. Но это не проблема.

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Есть традиции для новых игроков, поем песни. У нас будет выходной день, мы соберемся с командой, ребята выберут песни и споют.

Я всегда с одним настроением и желанием приезжаю на сборы и выхожу на тренировку. Я хочу, чтобы наша команда побеждала, выигрывала титулы и играла в Лиге чемпионов.

Я всегда играю для болельщиков, и они это знают. И это для меня – огромный стимул", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.