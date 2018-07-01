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Динамо відмовило Трабзонспору щодо трансферу Шапаренка і Шепелєва

12:19 472 Читать на русском
Динамо відмовило Трабзонспору щодо трансферу Шапаренка і Шепелєва
Володимир Шепелєв / Фото з соцмереж

Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв залишаться в Динамо.

Динамо відмовило Трабзонспору щодо можливого продажу півзахисників Миколи Шапаренка та Володимира Шепелєва, повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Ніякого офіційного запиту від Трабзонспора не було, як про це написали в інтернеті. Ні щодо Шапаренка, ні щодо Шепелєва.

Був лише контакт з боку скаутів турецького клубу, які поцікавилися можливістю навіть не придбання цих футболістів, а їх оренди. Зрозуміло, відповіддю була категорична відмова, адже і Шапаренко, і Шепелєв входять в плани Олександра Хацкевича на наступний сезон", – повідомляє джерело видання.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Шапаренко та Шепелєв потрапили до сфери інтересів Трабзонспора.

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