Циганков забив красивий гол Пятову на тренуванні збірної України

Збірна України провела чергове тренування напередодні матчу зі збірною Туреччини.

Хавбек Динамо Віктор Циганков гарно пробив по воротам на вечірньому тренуванні збірної України у Туреччині. М’яч пройшов по дузі і влетів у верхній кут воріт, на яких у той момент стояв Андрій Пятов.

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Нагадаємо, завтра, 20 листопада, національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччину у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів на передматчевій прес-конференції, де наголосив, що товариський матч – гарна можливість перевірити молодих гравців.