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Циганков забив красивий гол Пятову на тренуванні збірної України

19 листопада 22:58 385 Читать на русском
Циганков забив красивий гол Пятову на тренуванні збірної України
Віктор Циганков / соцмережі

Збірна України провела чергове тренування напередодні матчу зі збірною Туреччини.

Хавбек Динамо Віктор Циганков гарно пробив по воротам на вечірньому тренуванні збірної України у Туреччині. М’яч пройшов по дузі і влетів у верхній кут воріт, на яких у той момент стояв Андрій Пятов.

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Нагадаємо, завтра, 20 листопада, національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччину у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів на передматчевій прес-конференції, де наголосив, що товариський матч – гарна можливість перевірити молодих гравців.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Теги
Україна - Туреччина Україна Україна Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Віктор Циганков Віктор Циганков Відеоновини
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