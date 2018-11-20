Цыганков забил красивый гол Пятову на тренировке сборной Украины

Сборная Украины провела очередную тренировку накануне матча со сборной Турции.

Хавбек Динамо Виктор Цыганков хорошо пробил по воротам на вечерней тренировке сборной Украины в Турции. Мяч прошел по дуге и влетел в верхний угол ворот, на которых в тот момент стоял Андрей Пятов.

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Напомним, завтра, 20 ноября, национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, где отметил, что товарищеский матч – хорошая возможность проверить молодых игроков.