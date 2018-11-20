toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Цыганков забил красивый гол Пятову на тренировке сборной Украины

19 ноября 22:59 92 Читати українською
Цыганков забил красивый гол Пятову на тренировке сборной Украины
Виктор Цыганков / соцсети

Сборная Украины провела очередную тренировку накануне матча со сборной Турции.

Хавбек Динамо Виктор Цыганков хорошо пробил по воротам на вечерней тренировке сборной Украины в Турции. Мяч прошел по дуге и влетел в верхний угол ворот, на которых в тот момент стоял Андрей Пятов.

Украина – Турция: Бурда получил травму и может не сыграть в матче

Напомним, завтра, 20 ноября, национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, где отметил, что товарищеский матч – хорошая возможность проверить молодых игроков.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
18
час
:
26
мин
Турция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина - Турция Украина Украина Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Пятов Виктор Цыганков Виктор Цыганков Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
26
мин
Украина
19:30
Турция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук