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Циганков визнаний найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

11:02 120 Читать на русском
Циганков визнаний найкращим гравцем 23-го туру УПЛ
Віктор Циганков / UA-Football

Офіційний сайт УПЛ визнав Віктора Циганкова найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста, які брали участь у матчах 23 туру Чемпіонату УПЛ.

Соль: Циганков знадобився би Реалу

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Ігор Шуховцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Геннадій Орбу, Іван Гецко, Олександр Сопко.

За підсумками голосування перемогу здобув півзахисник Динамо Віктор Циганков, який у матчі із Зорею забив два м’ячі й віддав результативну передачу. Він набрав вісім голосів, а вінгери Олександр Зубков (Маріуполь) і Мар’ян Швед (Карпати) по одному.

Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені Циганкова

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков УПЛ
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