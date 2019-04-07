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Цыганков признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ

11:02 20 Читати українською
Цыганков признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ
Виктор Цыганков / UA-Football

Официальный сайт УПЛ признал Виктора Цыганкова лучшим игроком 23-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста, принимавших участие в матчах 23 тура Чемпионата УПЛ.

Соль: Цыганков понадобился бы Реалу

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Игорь Шуховцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Иван Гецко, Александр Сопко.

По итогам голосования победу одержал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в матче с Зарей забил два мяча и отдал результативную передачу. Он набрал восемь голосов, а вингеры Александр Зубков (Мариуполь) и Марьян Швед (Карпаты) по одному.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков УПЛ
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