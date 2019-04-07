Цыганков признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ

Официальный сайт УПЛ признал Виктора Цыганкова лучшим игроком 23-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста, принимавших участие в матчах 23 тура Чемпионата УПЛ.

Соль: Цыганков понадобился бы Реалу

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Игорь Шуховцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Иван Гецко, Александр Сопко.

По итогам голосования победу одержал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в матче с Зарей забил два мяча и отдал результативную передачу. Он набрал восемь голосов, а вингеры Александр Зубков (Мариуполь) и Марьян Швед (Карпаты) по одному.

Динамо в невероятном матче обыграло Зарю – яркий камбэк имени Цыганкова