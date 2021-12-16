Динамо та Шахтар забрали майже усі місця у рейтингу топ-10.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков, набравши 275 балів, став найкращим футболістом після 18-ти турів УПЛ за версією Instat, повідомляє Команда 1​​​​​​.

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Віктору довелось ділити лідерство з ще одним представником київського клубу Миколою Шапаренком, а замкнув трійку найкращих захисник Шахтаря Додо. У топ-10 знайшлось лише одне місце для гравця не з Шахтаря та Динамо.

1-2. Віктор Циганков (Динамо) – 275 балів

1-2. Микола Шапаренко (Динамо) – 275

3. Додо (Шахтар) – 273

4. Микола Матвієнко (Шахтар) – 272

5. Владислав Кочергін (Зоря) – 264

6. Віталій Буяльський (Динамо) – 263

7. Сергій Сидорчук (Динамо) – 262

8-9. Марлон (Шахтар) – 261

8-9. Манор Соломон (Шахтар) – 261

10. Віталій Миколенко (Динамо) – 260

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