Динамо и Шахтер забрали почти все места в рейтинге топ-10.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков, набрав 275 баллов, стал лучшим футболистом после 18 туров УПЛ по версии Instat, сообщает Команда 1.

УПЛ презентовала символическую сборную первого круга – Динамо и Шахтер делегировали только 4-х футболистов

Виктору пришлось делить лидерство с еще одним представителем киевского клуба Николаем Шапаренко, а замкнул тройку лучших защитник Шахтера Додо. В топ-10 нашлось только одно место для игрока не из Шахтера и Динамо.

1-2. Виктор Цыганков (Динамо) – 275 баллов

1-2. Николай Шапаренко (Динамо) – 275

3. Додо (Шахтер) – 273

4. Николай Матвиенко (Шахтер) – 272

5. Владислав Кочергин (Заря) – 264

6. Виталий Буяльский (Динамо) – 263

7. Сергей Сидорчук (Динамо) – 262

8-9. Марлон (Шахтер) – 261

8-9. Манор Соломон (Шахтер) – 261

10. Виталий Миколенко (Динамо) – 260

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