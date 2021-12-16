Цыганков и Шапаренко возглавили топ-10 игроков первого круга УПЛ по версии InStat
Динамо и Шахтер забрали почти все места в рейтинге топ-10.
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков, набрав 275 баллов, стал лучшим футболистом после 18 туров УПЛ по версии Instat, сообщает Команда 1.
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Виктору пришлось делить лидерство с еще одним представителем киевского клуба Николаем Шапаренко, а замкнул тройку лучших защитник Шахтера Додо. В топ-10 нашлось только одно место для игрока не из Шахтера и Динамо.
1-2. Виктор Цыганков (Динамо) – 275 баллов
1-2. Николай Шапаренко (Динамо) – 275
3. Додо (Шахтер) – 273
4. Николай Матвиенко (Шахтер) – 272
5. Владислав Кочергин (Заря) – 264
6. Виталий Буяльский (Динамо) – 263
7. Сергей Сидорчук (Динамо) – 262
8-9. Марлон (Шахтер) – 261
8-9. Манор Соломон (Шахтер) – 261
10. Виталий Миколенко (Динамо) – 260
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