Запросити 24-річного українця хочуть Севілья та Вільяреал. Обидва клуби розраховують, що за трансфер Циганкова не доведеться багато платити, повідомляє Marca.

Динамо готове продати Бущана – агент голкіпера озвучив початкову суму

Річ у тім, що контракт футболіста з Динамо розрахований лише на один сезон. Якщо кияни не погодяться продати Циганкова цього літа, то іспанці готові зачекати ще рік, щоб забрати гравця у статусі вільного агента.

До слова, для Севільї Циганков міг би стати заміною Лукасу Окампосу, який переходить в Аякс. Вільяреал розуміє, що виграти боротьбу за українця буде складно, але півфіналісти минулого розіграшу ЛЧ готові чекати до останнього дня трансферного вікна.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом