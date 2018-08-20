Циганков став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 5-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став півзахисник Динамо Віктор Циганков.

Динамівець Віктор Циганков став найкращим гравцем за підсумками п'ятого туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт організації.

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За підсумками голосування експертної ради перемогу здобув півзахисник Динамо, який на один бал випередив Владислава Кулача з Ворскли.

Нагадаємо, Циганков вийшов на заміну у матчі проти Олександрії та забив переможний гол.

До складу експертної ради, яка обрала найкращого гравця туру, увійшли Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов.