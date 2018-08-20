Цыганков стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 5-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков.

Динамовец Виктор Цыганков стал лучшим игроком по итогам пятого тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

Цыганков: Сказали, что у Цыганкова кризис – все всё знают

По итогам голосования экспертного совета победил полузащитник Динамо, который на один балл опередил Владислава Кулача из Ворсклы.

Напомним, Цыганков вышел на замену в матче против Александрии и забил победный гол.

В состав экспертного совета, который выбрала лучшего игрока тура, вошли Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов.