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Цыганков стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ

12:12 38 Читати українською
Цыганков стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ
Виктор Цыганков / Футбол 24

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 5-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков.

Динамовец Виктор Цыганков стал лучшим игроком по итогам пятого тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

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По итогам голосования экспертного совета победил полузащитник Динамо, который на один балл опередил Владислава Кулача из Ворсклы.

Напомним, Цыганков вышел на замену в матче против Александрии и забил победный гол.

В состав экспертного совета, который выбрала лучшего игрока тура, вошли Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков УПЛ
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