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Циганков: Сказали, що у Циганкова криза – все всі знають

08:19 1011 Читать на русском
Циганков: Сказали, що у Циганкова криза – все всі знають
Віктор Циганков / Фото: ФК Динамо

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков прокоментував свій гол у ворота Олександрії , який став переможним для столичного клубу.

"Рахунок був 0:0, я виходив на поле заряджений на боротьбу. Вдалося виграти боротьбу, підібрати м'яч і забити гол. Чому так святкував? Нехай це залишиться при мені. Сказали, що у Циганкова криза – все всі знають. Ви що, інтернет не читаєте?

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Дембеле теж так святкував, його теж критикували і він так зробив", – розповів Циганков програмі Профутбол.

Нагадаємо, у важкому матчі Динамо вдома перемогло Олександрію з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Віктор Циганков після виходу на заміну.

Україна5 тур

Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олександрія
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Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо - Олександрія
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