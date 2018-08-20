Віце-капітан Динамо Віктор Циганков прокоментував свій гол у ворота Олександрії , який став переможним для столичного клубу.

"Рахунок був 0:0, я виходив на поле заряджений на боротьбу. Вдалося виграти боротьбу, підібрати м'яч і забити гол. Чому так святкував? Нехай це залишиться при мені. Сказали, що у Циганкова криза – все всі знають. Ви що, інтернет не читаєте?

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Дембеле теж так святкував, його теж критикували і він так зробив", – розповів Циганков програмі Профутбол.

Нагадаємо, у важкому матчі Динамо вдома перемогло Олександрію з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Віктор Циганков після виходу на заміну.