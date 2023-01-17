У вівторок, 17 січня, Віктор Циганков став гравцем Жирони. Іспанський клуб вирішив не чекати завершення сезону і зумів узгодити з київським Динамо перехід 25-річного вінгера збірної України.

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Сума (5 млн євро), яку виклали іспанці, є рекордною в історії Жирони. Досі клуб лише двічі платив такі гроші за новачків. У 2018-му з Райо Вальєкано за вказану суму прийшов захисник Хоан Мохіка, а того ж року Сток Сіті отримав 5 млн за іншого оборонця – Марка Муньєсу, повідомляє Transfermarkt.

Обох уже немає в клубі. Муньєса ще у 2019-му перейшов в Аль-Арабі лише за 1,20 млн євро, а Мохіка два роки тому за таку ж суму був проданий в Ельче. Зараз він захищає кольори Вільяреала.

Окрім 5-ти мільйонів євро, Динамо отримає ще половину суми від наступного трансферу Циганкова, який підписав контракт із Жироною до літа 2027 року.

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