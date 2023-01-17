"Усім привіт. Я сподіваюся, у вас та у ваших сімей все добре, що ви у безпеці та нічого не загрожує вашому життю.

Настав момент, коли я прощаюся з клубом Динамо Київ. Звичайно, я це бачив трохи інакше. Але, на жаль, є так, як є. Все ж таки ми змогли домовитись з Динамо, що я піду саме взимку, а клуб отримає за мене гроші, тому що клуб мене виховав і зробив з мене того футболіста, яким я сьогодні є.

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Я приїхав до Києва у 13-річному віці. Сьогодні, у 25, я маю нагоду грати в одній із найкращих ліг світу, тому в кінці тільки слова подяки. Хочеться подякувати усім, хто причетний до Динамо: від працівників та тренерських штабів, від гравців академії до першої команди. Я пройшов увесь цей шлях з вами. Просто хочу сказати: "Дякую". Це і ваша заслуга в тому, що я маю нагоду спробувати свої сили в хорошому і сильному чемпіонаті.

Дякую вболівальникам за все. За критику, за те, що так палко підтримували нас навіть тоді, коли щось йшло не так. Були гарні часи, були погані, але все одно наприкінці у мене тільки слова подяки. Дякую вам. Бажаю Динамо тільки перемог, тільки перших місць, тільки Ліги чемпіонів, тільки трофеїв. Я ваш вболівальник до останніх моїх днів, тепер підтримуватиму команду вже з іншого боку.

Окрема подяка воїнам, які захищають нашу країну, нашу незалежність та наші кордони. Завдяки їм я маю нагоду поїхати і грати в одному з найкращих чемпіонатів. Дуже вам дякую. Сподіваюся, ви повернетеся додому до своїх сімей і дітей цілими, щоб усе у вас було добре, та щоб війна закінчилася нашою перемогою.

Дуже вже сумую за всіма – за Україною, за Динамо. Бажаю тільки перемог і всього найкращого", – сказав Циганков.

За першу команду Динамо в офіційних матчах вінгер дебютував у 2016 році. У складі "біло-синіх" Віктор виграв 6 трофеїв, зіграв 236 матчів, у яких забив 94 голи. Циганков влітку міг стати вільним агентом і піти з Динамо безкоштовно – кияни неодноразово пропонували гравцю новий контракт, але той був невблаганним.

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