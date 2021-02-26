Півзахисник Динамо Віктор Циганков поділмвся емоціями після виходу його команди у наступний етап другого за силою єврокубкового турніру.

"Бельгійський чемпіонат славиться відкритим футболом. Брюгге не відсиджувався в обороні. Суперник давав грати і грав сам. Цікава команда.

"Динамо зіграло у "все або нічого": голкіпер Брюгге знайшов головну причину вильоту своєї команди з Ліги Європи

Добре, що провели такі матчі. Для нашої команди це великий досвід на майбутнє. У Києві Брюгге створив один або два моменти і забив. У матчі-відповіді у нас не було так багато моментів, але свій ми реалізували. Вітаю команду і фанатів Динамо", – сказав Циганков у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, підопічні Луческу завдяки голу Віталія Буяльського наприкінці матчу мінімально здолали Брюгге і пробились в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша зустріч у Києві завершилась з рахунком 1:1.

Брюгге – Динамо: гравець сезону витягує щасливий квиток в 1/8 ЛЄ і захищає стиль Луческу, а українська молодь на висоті