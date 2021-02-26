Полузащитник Динамо Виктор Цыганков подилмвся эмоциями после выхода его команды в следующий этап второго по силе еврокубка.

"Бельгийский чемпионат славится открытым футболом. Брюгге не отсиживался в обороне. Соперник давал играть и играл сам. Интересная команда.

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Хорошо, что провели такие матчи. Для нашей команды это большой опыт на будущее. В Киеве Брюгге создал один или два момента и забил. В ответном матче у нас не было так много моментов, но свой мы реализовали. Поздравляю команду и фанатов Динамо", – сказал Цыганков в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, подопечные Луческу благодаря голу Виталия Буяльского в конце матча минимально одолели Брюгге и пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1.

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