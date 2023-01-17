Сьогодні, 17 січня, Віктор Циганков завершив свій перехід у Жирону. Українець підписав контракт до літа 2027 року, а Динамо отримає за свого вихованця 5 мільйонів євро та 50% від подальшого трансферу гравця.

Циганков офіційно перебрався в чемпіонат Іспанії – Динамо отримає компенсацію та може заробити більше

Футболіст вже прибув на базу Жирони, де познайомився з новими партнерами та персоналом клубу. Гравці і працівники Жирони привітали Циганкова, який всю свою професіональну кар'єру провів у київському Динамо (236 матчів, 94 голи).

Жирона посідає 11 місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 21 очко у 17-ти матчах. Каталонська команда набрала пристойну форму, адже не програє вже у семи поєдинках Ла Ліги поспіль. Українець може дебютувати за новий клуб 22 січня у виїзному поєдинку проти Вільяреала.

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