Вінгер збірної України Віктор Циганков покинув Динамо та перейшов у Жирону, яка грає в Ла Лізі. Футболіст вперше спробує свої сили за кордоном.

Віктор Циганков став гравцем Жирони, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з українцем розрахований на 4 з половиною роки.

Динамо двічі заробить на трансфері Циганкова – ЗМІ розкрив схему

Динамо на своєму офіційному сайті розкрило фінансові деталі трансферу. Кияни отримають гарантовану компенсацію в розмірі 5 мільйонів євро, а також 50% від майбутнього продажу гравця.

Нагадаємо, Циганков виступав за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати зірку підписати новий контракт з клубом, але всі спроби президента зазнавали невдач.

Жирона розмістилася в середині таблиці Ла Ліги. Команда має 7-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті. Цього вікенду Жирона зіграє з Вільяреалом, а на кінець січня заплановане каталонське дербі з Барселоною, в якому може дебютувати Циганков.

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