Український півзахисник Віктор Циганков вийшов з відпустки та приєднався до Жирони на літніх тренувальних зборах. Клубна прес-служба вже встигла похизуватися своєю зіркою у соцмережах.

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Нагадаємо, команда нашого співвітчизника сьогодні і завтра поєднуватиме перші втягувальні тренування з медичним оглядом, а з середи увійде в цикл повноцінних дворазових занять. Попереду у Жирони два збори: перший у рідній Каталонії триватиме до 22 липня, а другий проходитиме на базі футбольної Академії Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону у зимове трансферне вікно і встиг у 19 матчах забити 3 голи і віддати 6 асистів.

Новий сезон Жирона розпочне 12 серпня виїзним матчем проти Реал Сосьєдада.

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