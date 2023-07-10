Циганков повернувся в Жирону після відпустки – каталонці похизувались роботою українця
Вінгер "біло-червоних" Віктор Циганков розпочав підготовку до сезону 2023/24.
Український півзахисник Віктор Циганков вийшов з відпустки та приєднався до Жирони на літніх тренувальних зборах. Клубна прес-служба вже встигла похизуватися своєю зіркою у соцмережах.
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Нагадаємо, команда нашого співвітчизника сьогодні і завтра поєднуватиме перші втягувальні тренування з медичним оглядом, а з середи увійде в цикл повноцінних дворазових занять. Попереду у Жирони два збори: перший у рідній Каталонії триватиме до 22 липня, а другий проходитиме на базі футбольної Академії Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону у зимове трансферне вікно і встиг у 19 матчах забити 3 голи і віддати 6 асистів.
Новий сезон Жирона розпочне 12 серпня виїзним матчем проти Реал Сосьєдада.
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