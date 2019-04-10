toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - БАРСЕЛОНА АЯКС - ЮВЕНТУС

Циганков потрапив до команди тижня FIFA 19

22:45 79 Читать на русском
Циганков потрапив до команди тижня FIFA 19
Віктор Циганков / dynamomania

Півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив в команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA 19.

Гравець отримав картку з рейтингом 84, що на 5 більше, ніж його першопочаткова.

Циганков визнаний найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

Відзначимо, що EA Sports вчетверте включив до символічної збірної тижня українця (до цього були Яремчук, Ярмоленко та Маліновський).

У поточному сезоні Циганков зіграв у 38 матчах у складі Динамо у всіх турнірах, в яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені Циганкова

Теги
FIFA Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
54
хв
Арсенал
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук