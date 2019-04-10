Циганков потрапив до команди тижня FIFA 19

Півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив в команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA 19.

Гравець отримав картку з рейтингом 84, що на 5 більше, ніж його першопочаткова.

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Відзначимо, що EA Sports вчетверте включив до символічної збірної тижня українця (до цього були Яремчук, Ярмоленко та Маліновський).

У поточному сезоні Циганков зіграв у 38 матчах у складі Динамо у всіх турнірах, в яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

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