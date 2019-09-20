Циганков: Перемога над Мальме має величезне значення для Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

"Безумовно, не могли виграти шість матчів поспіль, тому ця перемога, як ковток свіжого повітря для команди, для уболівальників. Безмежно радий, що вдалося забити гол та перемогти.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми вивчали цю команду і знали, чого від неї очікувати. До того ж грали з ними взимку на зборах. Знаємо цю команду. В Динамо є своя структура гри, якої ми повинні притримуватися. Виконувати передматчеві настанови.

Зараз такий час, що ця перемога має величезне значення для вболівальників, перш за все. Сподіваюся, що надалі буде легше. Ми будемо віддавати всі сили заради перемог. Адже розуміємо, за яку команду граємо", – сказав Циганков.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського