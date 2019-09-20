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Цыганков: Победа над Мальме имеет огромное значение для Динамо

00:43 14 Читати українською
Цыганков: Победа над Мальме имеет огромное значение для Динамо
Виктор Цыганков / Футбол 24

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Безусловно, не могли выиграть шесть матчей подряд, поэтому эта победа, как глоток свежего воздуха для команды, для болельщиков. Безумно рад, что удалось забить гол и победить.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы изучали эту команду и знали, чего от нее ожидать. К тому же играли с ними зимой на сборах. Знаем эту команду. У Динамо есть своя структура игры, которой мы должны придерживаться. Выполнять предматчевые установки.

Сейчас такое время, что эта победа имеет огромное значение для болельщиков, прежде всего. Надеюсь, что в дальнейшем будет легче. Мы будем отдавать все силы ради побед. Ведь понимаем, за какую команду играем", – сказал Цыганков.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Источник: Футбол 24
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Мальме Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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