Цыганков: Победа над Мальме имеет огромное значение для Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"Безусловно, не могли выиграть шесть матчей подряд, поэтому эта победа, как глоток свежего воздуха для команды, для болельщиков. Безумно рад, что удалось забить гол и победить.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы изучали эту команду и знали, чего от нее ожидать. К тому же играли с ними зимой на сборах. Знаем эту команду. У Динамо есть своя структура игры, которой мы должны придерживаться. Выполнять предматчевые установки.

Сейчас такое время, что эта победа имеет огромное значение для болельщиков, прежде всего. Надеюсь, что в дальнейшем будет легче. Мы будем отдавать все силы ради побед. Ведь понимаем, за какую команду играем", – сказал Цыганков.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского