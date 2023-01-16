Одразу за Михайлом Мудриком в Європу перебереться і півзахисник Динамо Віктор Циганков.

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Фінальний раунд переговорів дозволить Віктору перебратись до Іспанії, а Динамо отримає компенсацію за свою головну зірку. Щоправда, деталі не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що Жирона готова заплатити Динамо 4 млн євро відразу, і ще 1 млн євро – у форматі бонусів. Крім того, за такої угоди київський клуб отримав би право на відсоток від подальшого продажу українця.

Нагадаємо, Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати зірку підписати новий контракт з клубом, але всі спроби президента зазнавали невдач.

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