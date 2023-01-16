Як відомо, головним претендентом на підписання Циганкова є іспанська Жирона, яка близька до підписання Віктора вже цієї зими. Ігор Суркіс підтвердив наявність переговорів.

Циганков змінить Динамо на середняка Прімери вже у січні, – джерело

"Ведуться переговори з Жироною", – коротко відповів президент киян в коментарі Fanday.

Раніше повідомлялося, що Жирона готова заплатити Динамо 4 млн євро відразу, і ще 1 млн євро – у форматі бонусів. Крім того, за такої угоди київський клуб отримав би право на відсоток від подальшого продажу українця. Нагадаємо, Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти).

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