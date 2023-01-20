"Тепер смішно згадувати, куди раніше хотів перейти Циганков. Він називав топ-клуби, а на виході виявилась Жирона, яка посідає 12 місце в Ла Лізі.

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Дуже сумно. Один трансфер Шахтаря вийшов дорожчим за вартість всього Динамо. Добре хоч п'ять мільйонів отримали, і Циганков пішов не безкоштовно, як свого часу Коноплянка з Дніпра.

Із Жирони не можна піти на підвищення. Подивіться, як 18-річні гравці Барселони ганяють Реал. А Циганкову вже 25. У Віктора у кожному турі чемпіонату Іспанії буде "ригачка", а з суперклубами там взагалі без варіантів. Тож рости він уже точно не буде. Мудрика я підтримуватиму, а Циганкова – ні, бо йому нема чого робити в Жироні", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, переходи Мудрика і Циганкова мали зовсім різну фінансову основу. Шахтар вибив з Челсі 70 млн + 30 млн євро бонусами, натомість Динамо погодилося на скромні 5 млн євро від Жирони, щоб влітку не втратити лідера безкоштовно.

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