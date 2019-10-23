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Циганков: Маємо план – будемо діяти агресивно

17:16 329 Читать на русском
Циганков: Маємо план – будемо діяти агресивно
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Вінгер Динамо Віктор Циганков відповів на запитання журналістів напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

 

"Копенгаген – хороша команда. Швидка, агресивна, грає в красивий футбол. Таким суперникам, які хочуть приносити задоволення вболівальникам, цікаво протистояти. В нас є план на гру, постараємося його втілити. Ми будемо грати вдома, тому повинні діяти агресивно. Я впевнений, що свої моменти у нас будуть, зробимо все, щоб їх реалізувати.

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Вербіч ніякої специфічної інформації про Копенгаген не розповідав. Лише сказав, що там багато травмованих гравців. Ми вивчили цю команду на теорії. Ще деякі нюанси подивимося завтра. Динамо завжди грає на перемогу. Ми не рахуємо очки, а виходимо на поле та намагаємося здобути максимальний результат", – розповів Циганков на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра, 24 жовтня, Динамо на своєму полі прийматиме Копенгаген – матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Данці наразі очолюють групу В, маючи у своєму активі 4 очки. Стільки ж балів і у київського Динамо, що йде другим. Мальме та Лугано з одним пунктом замикають турнірну таблицю.

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Динамо - Копенгаген
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