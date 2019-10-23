Півзахисник Копенгагена Зека: Постараємось зіграти з Динамо мінімум унічию

Грецький півзахисник данського Копенгагена Жозе Карлос Зека поділився очікуваннями від матчу 3-го туру Ліги Європи проти київського Динамо.

"З Динамо ми хочемо грати у свій футбол і зіграти мінімум внічию. Ми повинні провести гру краще, ніж з Мальме. Я впевнений, що ми можемо перемогти і у нас буде свій шанс на гол. Ми повинні йти вперед і створювати моменти, але подивимося що вийде, адже наш суперник – команда високого рівня", – цитує Зеку Bold.dk.

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Нагадаємо, вже завтра, 24 жовтня, Динамо на своєму полі прийматиме Копенгаген – матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Данці наразі очолюють групу В, маючи у своєму активі 4 очки. Стільки ж балів і у київського Динамо, що йде другим. Мальме та Лугано з одним пунктом замикають турнірну таблицю.

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