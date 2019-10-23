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Цыганков: У нас есть план – будем действовать агрессивно

17:16 75 Читати українською
Цыганков: У нас есть план – будем действовать агрессивно
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Вингер Динамо Виктор Цыганков ответил на вопросы журналистов накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

 

"Копенгаген – хорошая команда. Быстрая, агрессивная, играет в красивый футбол. Таким соперникам, которые хотят приносить удовольствие болельщикам, интересно противостоять. У нас есть план на игру, постараемся его реализовать. Мы будем играть дома, поэтому должны действовать агрессивно. Я уверен , что свои моменты у нас будут, сделаем все, чтобы их реализовать.

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Вербич никакой специфической информации о Копенгагене не рассказывал. Только сказал, что там много травмированных игроков. Мы изучили эту команду на теории. Еще некоторые нюансы посмотрим завтра. Динамо всегда играет на победу. Мы не считаем очки, а выходим на поле и стараемся получить максимальный результат", – рассказал Цыганков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, уже завтра, 24 октября, Динамо на своем поле примет Копенгаген – матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Датчане пока возглавляют группу В, имея в своем активе 4 очка. Столько же баллов и у киевского Динамо, идущего вторым. Мальме и Лугано с одним пунктом замыкают турнирную таблицу.

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Лиги Европы

Источник: Футбол 24
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