Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Ліги Європи

Динамо прийме Копенгаген в третьому турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться 24 жовтня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Динамо – Копенгаген, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Динамо підходить до гри фаворитом матчу. Фахівці букмекерської контори Марафон перемогу віце-чемпіона України оцінюють коефіцієнтом 1,99. Нічия вважається серйозним успіхом для данців – на неї приймають ставки з коефіцієнтом 3,48. А от перемога Копенгагена є найменш вірогідним підсумком зустрічі, адже 3 очки гостей оцінюються в 4,25.

Нагадаємо, після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 Копенгаген та Динамо набрали по 4 очки, але саме данці очолюють групу B завдяки кращій різниці м'ячів. Лугано та Мальме мають в своєму активі по одному заліковому пункту та замикають турнірну таблицю квартету.

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