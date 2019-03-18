toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕТІС - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО МІЛАН - ІНТЕР

Циганков: Дуже легко усією країною полити Динамо брудом замість того, щоб підтримати

10:59 863 Читать на русском
Циганков: Дуже легко усією країною полити Динамо брудом замість того, щоб підтримати
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков в програмі "Профутбол" закликав уболівальників підтримати команду після протистояння з Челсі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Таку гру, як з Челсі, хочеться швидше забути. Дуже шкода, що багато людей в нашій країні замість того, щоб підтримати команду, яка у нас досить молода, нас просто знищили – це найнеприємніше. Звичайно, ми не маємо права вдома так програвати.

"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу Динамо

Повторюся, дуже легко усією країною полити нас брудом замість того, щоб підтримати. Ми ті люди, які після таких ігор замислюються і на тренуванні працюють ще інтенсивніше й напруженіше. Нам зараз важко. Для молодих гравців це тільки перший або другий сезон в основному складі. Продовжуємо працювати і робити свою справу.

Чи допоможе пауза морально перезавантажитися? Думаю так. Збірна є збірна, там завжди чудова атмосфера, туди приємно приїжджати. Сподіваюся, хлопці розвантажаться, і з новими силами ми повернемося в розташування клубу", – сказав Циганков.

"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від Челсі

Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Арсенал-Київ – Ворскла: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:002399 Арсенал-Київ – Ворскла: анонс матчу УПЛ
4
год
:
45
хв
Арсенал-Київ
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук