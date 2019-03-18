Циганков: Дуже легко усією країною полити Динамо брудом замість того, щоб підтримати

Півзахисник Динамо Віктор Циганков в програмі "Профутбол" закликав уболівальників підтримати команду після протистояння з Челсі.

"Таку гру, як з Челсі, хочеться швидше забути. Дуже шкода, що багато людей в нашій країні замість того, щоб підтримати команду, яка у нас досить молода, нас просто знищили – це найнеприємніше. Звичайно, ми не маємо права вдома так програвати.

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Повторюся, дуже легко усією країною полити нас брудом замість того, щоб підтримати. Ми ті люди, які після таких ігор замислюються і на тренуванні працюють ще інтенсивніше й напруженіше. Нам зараз важко. Для молодих гравців це тільки перший або другий сезон в основному складі. Продовжуємо працювати і робити свою справу.

Чи допоможе пауза морально перезавантажитися? Думаю так. Збірна є збірна, там завжди чудова атмосфера, туди приємно приїжджати. Сподіваюся, хлопці розвантажаться, і з новими силами ми повернемося в розташування клубу", – сказав Циганков.

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