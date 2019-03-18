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Цыганков: Очень легко всей страной полить Динамо грязью вместо того, чтобы поддержать

10:59 18 Читати українською
Цыганков: Очень легко всей страной полить Динамо грязью вместо того, чтобы поддержать
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в программе "Профутбол" призвал болельщиков поддержать команду после противостояния с Челси.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Такую игру, как с Челси, хочется поскорее забыть. Очень жаль, что многие люди в нашей стране вместо того, чтобы поддержать команду, которая у нас достаточно молодая, нас просто уничтожили – это самое неприятное. Конечно, мы не имеем права дома так проигрывать .

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Повторюсь, очень легко всей страной полить нас грязью вместо того, чтобы поддержать. Мы те люди, которые после таких игр задумываются и на тренировке работают еще интенсивнее и напряженнее. Нам сейчас трудно. Для молодых игроков это только первый или второй сезон в основном составе. Продолжаем работать и делать свое дело.

Поможет ли пауза морально перезагрузиться? Думаю да. Сборная есть сборная, там всегда замечательная атмосфера, туда приятно приезжать. Надеюсь, ребята разгрузятся, и с новыми силами мы вернемся в расположение клуба", – сказал Цыганков.

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Теги
Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Челси
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