"Що було у роздягальні? А я після гри туди ще не заходив, бо у нас допінг-тест. Чули, що всі радіють. Я радий за всю країну, за людей. Перш за все, хочу сказати: хлопці, які воюють за нас – ця перемога для вас. Якби не ви – цього б не було. Ця перемога для нашого народу, для наших бійців. Дуже радий, що так все сталося.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Наскільки я був готовий? Я провів три тренування. Всі знають, яка це гра, я теж знав. Тож, передусім, хотів допомогти своїй країні та своїй команді. Тим більше, що на мене розраховували, в мене вірили. Я сподівався зробити максимум, щоб ми поїхали на Євро.

Ісландія – організована команда. Було важко зламувати цю оборону. Вони ще й забили першими, тому гра пішла в інше русло. Слава Богу, ми забили перший гол, трохи заспокоїлися і змогли забити ще раз та виграти. Вони дуже добре захищалися, тому було важливо забити якомога швидше.

Ця перемога – для нашої країни, для нашого народу, для наших бійців, які за нас воюють. Герої – не ми. Герої – ви. Якби не ви, то ми б не могли навіть сьогодні грати. Хлопці, це все для вас. Слава Україні!" – сказав Циганков в ефірі Суспільного.

Нагадаємо, 26-річний Циганков зрівняв рахунок у матчі Україна – Ісландія. Це його 12-й гол за національну збірну.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією