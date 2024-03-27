"Что было в раздевалке? А я после игры туда еще не заходил, потому что у нас допинг-тест. Слышали, что все радуются. Я рад за всю страну, за людей. Прежде всего, хочу сказать: ребята, которые воюют за нас – эта победа для вас. Если бы не вы – этого бы не было. Эта победа для нашего народа, для наших бойцов. Очень рад, что так все произошло.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Насколько я был готов? Я провел три тренировки. Все знают, какая это игра, я тоже знал. Поэтому, прежде всего, хотел помочь своей стране и своей команде. Тем более, что на меня рассчитывали, в меня верили. Я надеялся сделать максимум, чтобы мы поехали на Евро.

Исландия – организованная команда. Было тяжело взламывать эту оборону. Они еще и забили первыми, поэтому игра пошла в другое русло. Слава Богу, мы забили первый гол, немного успокоились и смогли забить еще раз и выиграть. Они очень хорошо защищались, поэтому было важно забить как можно быстрее.

Эта победа – для нашей страны, для нашего народа, для наших бойцов, которые за нас воюют. Герои – не мы. Герои – вы. Если бы не вы, то мы бы не могли даже сегодня играть. Ребята, это все для вас. Слава Украине!" – сказал Цыганков в эфире Суспільного.

Напомним, 26-летний Цыганков сравнял счет в матче Украина – Исландия. Это его 12-й гол за национальную сборную.

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