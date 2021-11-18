Циганков – про шанси потрапити до Катару: "Україна обігрувала дуже імениті команди"
18 листопада 00:15 - Читать на русском
Вінгер збірної України Віктор Циганков позитивно оцінив шанси команди на вихід у фінальну частину ЧС-2022.
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Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
"Ми справді обігрували дуже імениті команди. Усі чудово розуміють силу можливих суперників, але дочекаймося цих матчів.
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Ми підготуємось, адже всі ми живемо мрією потрапити на чемпіонат світу. Я сподіваюся, що Україна опиниться у Катарі", – сказав Циганков в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, жеребкування пар плей-офф на Мундіаль відбудеться 26 листопада, а самі поєдинки заплановані на березень наступного року.
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