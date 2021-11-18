Цыганков – о шансах попасть в Катар: "Украина обыгрывала очень именитые команды"
00:15 - Читати українською
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков положительно оценил шансы команды на выход в финальную часть ЧМ-2022.
завершено
Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
"Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но дождемся этих матчей.
Босния – Украина: определился лучший игрок матча по версии InStat
Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре", – сказал Цыганков в эфире ТК Футбол.
Напомним, жеребьевка пар плей-офф на Мундиаль состоится 26 ноября, а сами поединки запланированы на март следующего года.
"Ман Сити мог бы им гордиться, но он наш": Франция протягивает Украине руку, "призраки" Шевченко – проблема в плей-офф
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter