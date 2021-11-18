"Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но дождемся этих матчей.

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Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре", – сказал Цыганков в эфире ТК Футбол.

Напомним, жеребьевка пар плей-офф на Мундиаль состоится 26 ноября, а сами поединки запланированы на март следующего года.

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