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"Динамо хоче за Циганкова 50 млн євро", – агент прокоментував можливість відходу Віктора з команди

19:03 298 Читать на русском
"Динамо хоче за Циганкова 50 млн євро", – агент прокоментував можливість відходу Віктора з команди
Віктор Циганков / Футбол 24

Футбольний агент Іван Піроженко, який не представляє інтереси Віктора Циганкова, прокоментував можливий відхід хавбека Динамо з команди.

"Чи можливий перехід Віктора Циганкова в один з європейських топ-чемпіонатів вже цієї зими і скільки він коштує?" Ринкова вартість – поняття досить умовне, а тому від цього, як правило, ніхто не відштовхується.

Шальке рік тому пропонував за Циганкова 20 мільйонів євро, – FootballHub

Футболіст коштує стільки, за скільки його готовий відпустити один клуб і придбати інший. Наскільки я знаю, Динамо хоче за Циганкова не менше 50 млн євро, і я їх можу зрозуміти: це лідер, провідний гравець. Але чи знайдуться покупці?", – підсумував Піроженко для Segodnya.

Раніше повідомлялось, що столичний клуб готовий продати Віктора саме за 50 млн євро. Іспанське видання Marca приписувало Віктору інтерес з боку Ліверпуля, Тоттенхема та Баварії.

Цього сезону на рахунку Циганкова 11 голів та 8 гольових передач у складі Динамо в усіх турнірах за 28 ігор.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Іван Піроженко Трансфери Динамо Київ
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