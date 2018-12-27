Ротань – головний тренер збірної України U-21

У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України.

Виконком ФФУ вирішив припинити співпрацю з головним тренером молодіжної збірної України у відбірковому циклі Євро-2019 (U-21) Олександром Головком, повідомляє прес-служба організації.

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На основі пропозиції Комітету національних збірних команд Федерації футболу України виконком призначив новим головним тренером молодіжної збірної U-21 Руслана Ротаня.

Після призначення Руслана Ротаня Мирон Маркевич побажав новому головному тренеру молодіжки бути таким тренером, яким він був капітаном: "Бажаю Руслану бути принциповим тренером, наполегливим і справжнім лідером", – сказав Маркевич.

До слова, раніше Ротань прцаював асистентом В'ячеслава Шевчука в донецькому Олімпіку.

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