Циганікс працевлаштувався у словацькому гранді
19 липня 23:32 - Читать на русском
Колишній гравець Зорі Андреас Циганікс не довго залишався без клубу.
24-річний латвійський півзахисник став гравцем Дунайскої Стреди, інформує прес-служба колективу. Контракт зі словаками Циганікс підписав на два роки.
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Андреас цього червня покинув Зорю у статусі вільного агента. Він захищав кольори луганців з січня 2020 року, а минулого сезону провів за українську команду 25 матчів, в яких відзначився результативною передачею.
Зауважимо, Дунайска Стреда є одним із грандів словацького футболу. Команда у попередній кампанії завоювала срібло чемпіонату.
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