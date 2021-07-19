Колишній гравець Зорі Андреас Циганікс не довго залишався без клубу.

24-річний латвійський півзахисник став гравцем Дунайскої Стреди, інформує прес-служба колективу. Контракт зі словаками Циганікс підписав на два роки.

Зоря оголосила про трансфер Снурніцина

Андреас цього червня покинув Зорю у статусі вільного агента. Він захищав кольори луганців з січня 2020 року, а минулого сезону провів за українську команду 25 матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Зауважимо, Дунайска Стреда є одним із грандів словацького футболу. Команда у попередній кампанії завоювала срібло чемпіонату.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21