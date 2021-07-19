Снурніцин став повноцінним гравцем луганців, підписавши контракт терміном на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що оборонець покинув Олімпік по завершенні поточного сезону на правах вільного агента та перебував на перегляді у Десні, після чого гравець вирушив у розташування Зорі. Снурніцин має досвід виступів у складі молодіжної та юнацької збірних України.

До слова, Ігор провів 18 матчів у складі Олімпіка в минулому сезоні, проте результативними діями не відзначався.

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