24-летний латвийский полузащитник стал игроком Дунайской Стреды, сообщает пресс-служба коллектива. Контракт со словаками Циганикс подписал на два года.

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Андреас в июне покинул Зарю в статусе свободного агента. Он защищал цвета луганчан с января 2020 года, а в прошлом сезоне провел за украинскую команду 25 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Заметим, Дунайская Стреда является одним из грандов словацкого футбола. Команда в предыдущей кампании завоевала серебро чемпионата.

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