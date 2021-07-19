Циганикс трудоустроился в словацком гранде
19 июля 23:32 - Читати українською
Бывший игрок Зари Андреас Циганикс недолго оставался без клуба.
24-летний латвийский полузащитник стал игроком Дунайской Стреды, сообщает пресс-служба коллектива. Контракт со словаками Циганикс подписал на два года.
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Андреас в июне покинул Зарю в статусе свободного агента. Он защищал цвета луганчан с января 2020 года, а в прошлом сезоне провел за украинскую команду 25 матчей, в которых отметился результативной передачей.
Заметим, Дунайская Стреда является одним из грандов словацкого футбола. Команда в предыдущей кампании завоевала серебро чемпионата.
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