Циганик виділив позицію в Динамо, яку можуть підсилити вже у найближче трансферне вікно

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик висловився щодо найближчих трансферних планів "біло-синіх".

"Динамо планує повернути всіх своїх орендованих футболістів, які непогано проявляють себе в інших клубах. Всі вони приїдуть до Києва, будуть готуватися до сезону і почнуть його у складі киян.

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Це стосується Тимчика, Лєднєва, Булеци і Супряги. Цю четвірку повернуть. Що стосується трансферів, то пачками футболістів більше ніхто привозити не буде. Єдина позиція, яка може бути підсилена – це центральний захисник.

Також є проблема в опорній зоні. Точно можу сказати, що Ігор Суркіс шкодує про продаж Че Че. Він виконував саме ту функцію. Великі надії покладають на Каргбо. На даному етапі це найшвидший футболіст Динамо. На другому місці – Русин. З Беніто поки не розібралися, наскільки сильним помічником він може бути", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України підопічні Михайличенка розгромили Олександрію з рахунком 5:1 і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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