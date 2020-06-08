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Цыганик выделил позицию в Динамо, которую могут усилить уже в ближайшее трансферное окно

20:24 186 Читати українською
Цыганик выделил позицию в Динамо, которую могут усилить уже в ближайшее трансферное окно
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик высказался относительно ближайших трансферных планов "бело-синих".

"Динамо планирует вернуть всех своих арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Все они приедут в Киев, будут готовиться к сезону и начнут его в составе киевлян.

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Это касается Тымчика, Леднева, Булецы и Супряги. Эту четверку вернут. Что касается трансферов, то пачками футболистов больше никто привозить не будет. Единственная позиция, которая может быть усилена – это центральный защитник.

Также есть проблема в опорной зоне. Точно могу сказать, что Игорь Суркис жалеет о продаже Че Че. Он выполнял именно ту функцию. Большие надежды возлагают на Каргбо. На данном этапе это самый быстрый футболист Динамо. На втором месте – Русин. С Бенито пока не разобрались, насколько сильным помощником он может быть", – рассказал журналист в программе Цыганик Live.

Напомним, в последнем матче чемпионата Украины подопечные Михайличенко разгромили Александрию со счетом 5:1 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы УПЛ.

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Иностранный специалист готов возглавить Динамо – его проект "бело-синих" уже на рассмотрении боссов Киева
19:28
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